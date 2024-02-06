Murat Kurum 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini videolu mesaj ile andı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini videolu mesaj ile andı. Kurum, depremlerin yıl dönümünde yayınladığı mesajda, "Tarihe geçen o acı, o karanlık günde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor." dedi. Mesajında, afet bölgesinde devletin tüm imkanlarının afetzedeler için seferber edildiğini ifade eden Kurum, depremlerden etkilenen şehirlerin baştan aşağı yenilendiğini belirtti. dha