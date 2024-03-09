Murat Kurum ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi.