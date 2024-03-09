Murat Kurum ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi | Video
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:56
02:57
Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video 09.03.2024 | 13:17
00:45
CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video 09.03.2024 | 11:37
03:24
Grup İmera'dan Murat Kurum'a özel şarkı | Video 09.03.2024 | 11:06
01:10
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı | Video 09.03.2024 | 09:15
03:45
01:21
00:36
29:04
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi zalimdir, hırsızdır, katildir 08.03.2024 | 18:38
35:38
02:02
09:51
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: “Teknoparkların ortağı olacağız” | Video 08.03.2024 | 12:32
09:10
Savunma sanayi kadın girişimcilere emanet | Video 08.03.2024 | 12:33
00:30
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi | Video 08.03.2024 | 12:32
11:32
00:30
Eskişehir’e dev proje(!) CHP heykel belediyeciliğinden vazgeçmiyor | Video 08.03.2024 | 12:07
01:23
Bakan Göktaş: "Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz" | Video 08.03.2024 | 09:42
00:23
01:04
İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü 07.03.2024 | 23:56
05:18
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı 07.03.2024 | 23:49