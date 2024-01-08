Murat Kurum gençlerle bir araya geldi! Önemli mesajlar verdi: İstanbul’da sokaklar güvenli olacak! | Video

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum, Fatih'te bir kıraathanede gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Murat Kurum, İstanbul için önemli açıklamalarda bulundu. Sokak hayvanları sorununa dikkat çeken Kurum, "Bu problemi ortadan kaldıracağız" vaadinde bulundu. İstanbul'da sokakların güvenli olacağına vurgu yapan Murat Kurum, "Bizim bir kız çocuğumuz gece yarısı da evine huzurla gidecek. Otobüsten indiği zaman evine huzurla girecek" diye konuştu.