Video Haber Murat Kurum: "İstanbul Taksisi markasını oluşturacağız" | Video
Murat Kurum:

Murat Kurum: "İstanbul Taksisi markasını oluşturacağız" | Video

18.02.2024 | 08:28

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da düzenlenen Taksiciler Buluşması’na katıldı. Kurum, “Taksicilerimizin kullandığı tüm dijital tüm sistemleri Merkezi Taksi Sistemi çatısı altında birleştireceğiz. Vatandaşın talebine yetecek kadar taksi imkanını sağlamak için etkin adımlar atacağız” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da düzenlenen Taksiciler Buluşması'na katıldı. Programda Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar ilçe Başkanı Erdem Demir eşlik etti. Programda Murat Kurum'u Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki heyet karşıladı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurum konuşması sırasında taksicilerin kullandığı sistemleri Merkezi Taksi Sistemi çatısı altında birleştireceğini belirtti. Öte yandan Murat Kurum İstanbul Taksisi markasını oluşturacağını da söyledi.

"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNİN TAKSİCİLERİMİZİ BİR RANT KAPISI OLARAK GÖRÜYOR"
Kurum konuşmasında, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin taksimiz var. Günde 1,6 milyondan fazla yolcuyu taşımaya çalışıyorsunuz. İstanbul'un bu yükünü almak için çaba sarf ediyorsunuz ama her geçen gün bu yük bir kat daha artıyor. Biz, hem taksicimizi hem de İstanbulluları uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul diyerek rahatlatacağız. Bir yandan yeni ulaşım yatırımları yaparken bir yandan da İstanbul'un taksi sorununa dair yenilikçi, teknoloji yoğun ve taksi kültürünü güçlendiren çok önemli adımlar atacağız. Mevcut CHP'li İBB yönetimi her konuda olduğu gibi taksi meselesini de çözümsüz bıraktı. CHP'li İBB yönetiminin taksicilerimizi bir rant kapısı olarak görüyor. Taksi sayısını artırmıyorlar diye partimizi suçlamaya, karalamaya, sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyorlar. 'Taksi sayısının arttırılması için teklif verdik, UKOME reddetti' iddiasıyla bir algı yaymaya çalışıyorlar" dedi.

"İBB, TAKSİ SAYISINI ARTIRARAK KENDİ BÜNYESİNDE BİR ŞİRKET KURUP TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ YAPMAK İSTEMİŞTİR"
İBB'nin taksiyi bir gelir kapısı olarak görmemesi gerektiğini belirten Kurum, "2021 ve 2022'de, minibüs ve taksi dolmuşlarının taksiye dönüşümü ile yeni taksi arzının artırılması kararları alındı. Bu yeni taksilerin entegrasyonu ve işletmeciliği konusunda mevcut yönetim tarafından yine yeterli adımlar atılmadı, sorun çözülemedi. İBB, taksi sayısını artırarak kendi bünyesinde bir şirket kurup taksi işletmeciliği yapmak istemiştir. İBB taksicilik yapamaz. Kanun bunu açıkça reddediyor. Kanun, ticari plakalar şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş 'gerçek' kişilere tahsis edilebilir diyor. İBB, bir tüzel kişiliktir ve kamu kurumudur. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksicimiz karşı karşıya kalmıştır. Gerçek sorunlara gerçek çözümler üretmezseniz, gerçek belediyecilik yerine algı belediyeciliğinin peşinde koşarsanız, sadece mağduriyet üretirsiniz. Büyükşehir belediyesi taksiyi bir gelir kapısı olarak görmemelidir. Bizim dönemimizde böyle bir anlayış olmayacak. Biz İstanbul'un meselelerine odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"TAKSİCİLERİMİZİN KULLANDIĞI TÜM DİJİTAL TÜM SİSTEMLERİ MERKEZİ TAKSİ SİSTEMİ ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRECEĞİZ"
Taksici esnafın tüm sorunlarını çözeceğini söyleyen Kurum, "Taksilerimiz İstanbullulara hizmet aracıdır ve acilen rant aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Bu sistematik bir şekilde düzenlenmelidir. İstanbullu kardeşim, taksi hizmetini istediği yer ve zamanda alabilmelidir. Biz İstanbul'un ulaşım yükünü üstlenen taksici esnafımızın tüm sorunları teker teker çözeceğiz. İstanbul'da taksi işletim mantığını kökten değiştirip bu karmaşayı gidereceğiz. İstanbulluların yüksek kaliteli taksi hizmeti alması, taksicimizin en iyi şekilde vazifesini ifa etmesi için, doğru bir işletmecilik şarttır. Hepiniz taksinizde ayrı ayrı yazılımlar kullanıyorsunuz. Vatandaş da farklı onlarca aplikasyon kullanıyor. Sonra işler karmakarışık hale geliyor. Taksicilerimizin kullandığı tüm dijital tüm sistemleri Merkezi Taksi Sistemi çatısı altında birleştireceğiz. Vatandaşın talebine yetecek kadar taksi imkanını sağlamak için etkin adımlar atacağız. Taksi sayısında ki eksiklikleri ihaleler yaparak gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL TAKSİSİ MARKASINI OLUŞTURACAĞIZ"
Taksicilerde şu anda bir uyum olmadığını belirten Kurum, "Plakalar konusu sürekli olarak gündeme geliyor. Bakanlığımız döneminde buna ilişkin kanuni bir düzenleme hazırladık. Büyükşehirin mührünü aldığımızda da çözüm getiren bir anlayışla hareket edeceğiz. Binbir güçlükle edindiğiniz, ihalelere girerek aldığınız bu hakkın sonuna kadar savunucusu olacağız. İhtiyacı olan tüm taksi duraklarımızı da, İstanbul'a yakışır bir mimari ile yenileyeceğiz. Bu kardeşiniz sizin dinlendiğiniz, müşteri beklediğiniz mekanları en konforlu hale getirecek. Hep birlikte İstanbul Taksisi markasını oluşturacağız. Taksilerimizde şu anda bir uyum yok. Bunu sağlayarak diğer dünya şehirlerinin gıpta ile bakacağı bir taksicilik anlayışını şehrimize kazandıracağız. Her önüne gelenin taksicilik yapamadığı bir anlayışı, bir sistemi yerleştireceğiz. Taksici kardeşlerimizin, bu güzel şehrin rehberleri, kültür elçileri olması için çalışacağız. Sizlere eğitim programları, dil kursları desteği, taksi konforunun artırılmasına dair çok farklı alanlarda destekler vereceğiz" dedi.

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