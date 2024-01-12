Video Haber Murat Kurum: "İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden, hizmet edeceğiz" | Video
Murat Kurum:

Murat Kurum: "İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden, hizmet edeceğiz" | Video

12.01.2024 | 08:38

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, “Tüm İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden, hizmet etmek için yola çıktık. Avcılar’ın her sokağına huzur getirmek için bu yola çıktık. Birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz” dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Avcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Yeşilkent Cemevi'ni ziyaret etti. Burada konuşma yapan Kurum, "Sevgili Ehl-i beyt aşıkları, merhaba kardeşlerim, merhaba Hz. Hüseyin'in matemini her daim yüreğinde taşıyanlar, bugün burada olmaktan, siz değerli kardeşlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Burada bulunan, bu kardeşlik sofrasında olanlara, sevgili canlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Avcılar'ın her sokağına huzur getirmek için yola çıktıklarını belirten Kurum, "İstanbul için yola çıktık. Biz bu yola sevgi için çıktık. Tüm İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden, hizmet etmek için çıktık. Avcılar'ın her sokağına huzur getirmek için bu yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM"
Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözlerini hatırlatan Kurum, "Ne diyor Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli: 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' İşte biz böyle Hünkar'ın sözünün takipçisi olursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz" şeklinde konuştu.

"SİZ İSTEYECEKSİNİZ BİZ YAPACAĞIZ"
Kurum, "Bu yüzden birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Bizim sözümüz askıda kalmaz. Ben hep yanınızda olacağım. Her zaman ulaşılabilir olacağım. Ne sorununuz varsa gece demeden gündüz demeden çalışıp çözeceğim" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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