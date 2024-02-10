Murat Kurum: "İstanbul’u sporda marka bir şehir haline getireceğiz" | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’i ziyaret etti. Kurum, buradaki konuşmasında, “Ortak sevdamız İstanbul’umuzu sporda dünya başkenti yapmak, çok daha iyi bir konuma taşıma gayesi içinde Olimpiyat Komite’mizi ziyaret ettik. Bildiğiniz üzere bu sene 2024 Paris Olimpiyatları yapılacak. Ülkemiz, Paris’te 10 farklı branşta yer almayı garantiledi. Biz bu branş sayılarını artırmak, şehrimizden daha fazla sporcumuzu olimpiyatlara gönderebilmek için bugün burada olduğu gibi çalışıyoruz.” dedi. Spor alanında İstanbul’da büyük adımlar atmayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, “Olimpik bir şehir olacağız, 2027 Avrupa Oyunları, 2036 Olimpiyat Oyunları dahil uluslararası organizasyonları şehrimize getirmek için çalışacağız. Hedefimiz İstanbul’umuzu ‘Küresel Sporun Başkenti’ yapmak ve göreve gelir gelmez, 1 Nisan sabahı ‘Olimpik Şehir İstanbul için Hedef 2036’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.