Video Haber Murat Kurum, katıldığı programda Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü | Video
Murat Kurum, katıldığı programda Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü | Video

Murat Kurum, katıldığı programda Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü | Video

02.02.2024 | 08:27

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması' etkinliğinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması' programına katıldı. Programda Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurum, "Yaklaşık bin 500 kardeşimiz buradalar. Büyük bir coşku ve heyecanla sizinle görüşmek istiyorlar" diyerek söze başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığı, "Sizi, gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız bu toplantının, 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum" ifadeleriyle selamladı.

Başkan Erdoğan, "Üçüncü bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim. Durmadan usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber çalışmak suretiyle üçüncü bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağınıza inanmak istiyorum" dedi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum'a desteğini de, "Durmadan, usanmadan koşmaya gayret etmeye var mısınız? İnşallah bu seçimlerde özellikle sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben, Murat Başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir." sözleri ile dile getirerek telefon görüşmesini sonlandırdı.

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