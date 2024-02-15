Murat Kurum 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında konuştu | Video

'Risksiz İstanbul' sloganıyla düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti İBB adayı Murat Kurum; "600 bin yuvamızın acilen, bir dakika bile beklemeden dönüşmesi gerekiyor. Peki bugün bu kadar acil bir konuda CHP’li mevcut yönetim ne yapıyor? Ne acıdır ki; tek bir olumlu adımları dahi yok. Durumun ciddiyetinin farkında bile olduklarına İstanbullular artık inanmıyor" dedi.