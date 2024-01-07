Murat Kurum'dan A Haber'e özel açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum, A Haber'e yaptığı açıklamasında heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek "31 Mart akşamına kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız. Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz." dedi.