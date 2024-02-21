Murat Kurum'dan manipülasyon yapan Sözcü TV muhabirine net cevap: "Daha fazla kişinin ölmesi sizi mutlu mu ediyor?" | Video 21.02.2024 | 14:05 Murat Kurum, Arnavutköy'de sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, ortak acılar üzerinden manipülasyon yapmak isteyen SÖZCÜ TV muhabirine net cevap verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kurum, "Bakın düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına pişirip pişirip önümüze koymaya çalışıyorsunuz. Vefat eden canlarımız üzerinden siyaset yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ben bunu soruyorum size, bu nasıl bir anlayıştır arkadaşlar." dedi.

