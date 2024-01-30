Murat Kurum:“Sultangazi’de ki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız”

Sultangazi'de düzenlenen “Muhtarlar ve STK Buluşması” programına katılan İBB Başkan Adayı Murat Kurum AK Parti “Sultangazi’de ki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız. En kısa zamanda Sultangazi’mize metroyu ulaştıracağız” dedi.