Musevi iş adamı ve analist Doğan Kasadolu: "Sözde Soykırım iddiaları yüz yılın iftirasıdır!" | Video

Musevi iş adamı ve analist Doğan Kasadolu sözde Ermeni soykırımı iddialarının ABD Başkanı ağzıyla ifade edilmesiyle oluşan sansasyonu, Ermeni lobicilik faaliyetlerinin konuyu nasıl bu aşamaya getirdiğini Sabah.com.tr'ye açıkladı. İddialarla ilgili olarak "Yüzyılın iftirası" nitelemesinde bulunan Kasadolu "Türkiye bu suçu işlememiştir" dedi.

Musevi iş adamı ve analist Doğan Kasadolu sözde Ermeni soykırımı iddialarının ABD Başkanı ağzıyla ifade edilmesiyle oluşan sansasyonu, Ermeni lobicilik faaliyetlerinin konuyu nasıl bu aşamaya getirdiğini Sabah.com.tr'ye açıkladı. İddialarla ilgili olarak "Yüzyılın iftirası" nitelemesinde bulunan Kasadolu "Türkiye bu suçu işlememiştir" dedi.