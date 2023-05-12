Mustafa Destici: "Muharrem İnce’ye ve ailesine yapılmış bir kumpas var" | Video

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin konuşan Destici, "Burada Muharrem İnce’ye ve ailesine yapılmış bir kumpas ve şantaj var. Partisine, seçmenine şantaj var." dedi.