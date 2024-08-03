“Narkoçelik-30” operasyonlarında 1 ton 549 kilogram metamfetamin ele geçirildi: 8 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “Narkoçelik-30” operasyonları ile İran’dan gelen 1 ton 549 kilogram metamfetamin maddesinin ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle Yalova'nın Altınova ilçesinde 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda ise 1 ton 259 kilogram sıvı halde metamfetamin, 50 kilogram kristal halde metamfetamin ve 77 kilogram ara kimyasal madde ele geçirildi.
Böylelikle operasyonlar sonucu toplam 1 ton 549 kilogram metamfetamin maddesi ve 77 kilogram ara kimyasal madde ele geçirilirken 8 şüpheli ise yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
03:15
26:21
01:05
İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi | Video 02.08.2024 | 08:57
00:48
00:24
01:47
Bir haftada dört adresi soydular… Aynı mahallede yakalandı 01.08.2024 | 23:18
02:32
Hizbullah İsrail'i füzelerle vuruyor! 01.08.2024 | 23:13
04:20
Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video 01.08.2024 | 16:40
09:56
09:56
13:20
11:55
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi | Video 01.08.2024 | 09:26
00:28
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-24 operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı | Video 01.08.2024 | 09:03
03:07
00:28
17:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail bölgede savaşın tetiğini çekti" | Video 31.07.2024 | 14:27
09:59
11:36