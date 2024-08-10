“Narkoçelik-31” operasyonları: 91 şüpheli gözaltına alındı 55’i tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-31” operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını ve 55’inin tutuklandığını açıkladı.
Ayrıca operasyonlarda, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
02:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'ni gezdi 10.08.2024 | 08:37
19:53
Başkan Erdoğan: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli 09.08.2024 | 20:06
17:33
00:43
Firari savcı İstanbul'da yakalandı | Video 09.08.2024 | 10:18
01:31
03:31
04:15
03:19
04:30
00:18
01:46
MİT’ten PKK/KCK'ya nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi 08.08.2024 | 10:34
01:33
04:36
Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Büyük savaş mı çıkacak? | Video 07.08.2024 | 11:40
01:07
00:59
Adana'da deprem anı kamerada | Video 07.08.2024 | 09:41
08:11
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel: İsrail hesap verecek 06.08.2024 | 21:04
00:11
Elon Musk'tan Yusuf Dikeç paylaşımı! Milyonlarca kişi izledi | Video 06.08.2024 | 11:10
00:54
26:55
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar 05.08.2024 | 20:39