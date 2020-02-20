NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video
NATO, Türkiye'nin ittifaka sağladığı katkıları anlatan klip paylaştı. NATO'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan klipte, Muharip Jet Pilotu Esra Özatay'ın anlatımıyla Türkiye'nin ittifaka sağladığı farklı katkılar aktarıldı.
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