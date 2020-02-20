Video Haber NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video

NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video

NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video
20.02.2020 | 14:10

NATO, Türkiye'nin ittifaka sağladığı katkıları anlatan klip paylaştı. NATO'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan klipte, Muharip Jet Pilotu Esra Özatay'ın anlatımıyla Türkiye'nin ittifaka sağladığı farklı katkılar aktarıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaybubet evlerine baskın! Binlerce lira ve F serisi dolarlarla yakalandılar! | Video 00:25
Gaybubet evlerine baskın! Binlerce lira ve F serisi dolarlarla yakalandılar! | Video 20.02.2020 | 15:05
İş yerine astığı pankartı gören teşekkür ediyor | Video 05:09
İş yerine astığı pankartı gören teşekkür ediyor | Video 20.02.2020 | 14:08
Göbeklitepe Mabedin Hüznü prömiyerini yaptı | Video 01:30
Göbeklitepe "Mabedin Hüznü" prömiyerini yaptı | Video 20.02.2020 | 14:36
İBB'den çıkarılan işçilere 'asalak' diyerek hakaret eden Özgür Özel'e işçilerden suç duyurusu | Video 02:51
İBB'den çıkarılan işçilere 'asalak' diyerek hakaret eden Özgür Özel'e işçilerden suç duyurusu | Video 20.02.2020 | 14:33
İSMEK'in eski kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istemi | Video 00:55
İSMEK'in eski kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istemi | Video 20.02.2020 | 14:28
NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video 01:31
NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video 20.02.2020 | 14:10
İstanbul'da fren yerine gaza basan kadın sürücü dehşeti kamerada | Video 00:27
İstanbul'da fren yerine gaza basan kadın sürücü dehşeti kamerada | Video 20.02.2020 | 13:36
Son dakika! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi genel başkan adayları kimler? | Video 02:03
Son dakika! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi genel başkan adayları kimler? | Video 20.02.2020 | 13:39
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 05:04
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 20.02.2020 | 13:24
Yol verme kavgasında otobüsün altında kaldı... O anlar kamerada! | Video 01:01
Yol verme kavgasında otobüsün altında kaldı... O anlar kamerada! | Video 20.02.2020 | 12:42
Son dakika! Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkmadı: İdlib'de harekat an mesesi! | Video 03:12
Son dakika! Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkmadı: İdlib'de harekat an mesesi! | Video 20.02.2020 | 12:33
Platonik aşık cinayetinde son dakika gelişmesi! Cezai ehliyeti araştırılacak | Video 03:42
Platonik aşık cinayetinde son dakika gelişmesi! Cezai ehliyeti araştırılacak | Video 20.02.2020 | 12:32
Erdoğan: İdlib'i Rejime Bırakmayacağız! | Video 02:28
Erdoğan: "İdlib'i Rejime Bırakmayacağız!" | Video 20.02.2020 | 12:29
Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video 03:02
Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video 20.02.2020 | 12:28
Bartın'da fabrika yangını, müdahale sürüyor! | Video 00:57
Bartın'da fabrika yangını, müdahale sürüyor! | Video 20.02.2020 | 12:27
Araba gölete uçtu, 1 kişi kayboldu! | Video 00:50
Araba gölete uçtu, 1 kişi kayboldu! | Video 20.02.2020 | 12:26
Son dakika! Almanya'daki ırkçı katliamdan yaralı kurtulan Türk'ten flaş açıklama | Video 01:47
Son dakika! Almanya'daki ırkçı katliamdan yaralı kurtulan Türk'ten flaş açıklama | Video 20.02.2020 | 12:18
Hulusi Akar: Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz! | Video 01:50
Hulusi Akar: "Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz!" | Video 20.02.2020 | 12:20
Doğu Anadolu'da karla mücadele! Ekiplerin kar mesaisi devam ediyor | Video 02:09
Doğu Anadolu'da karla mücadele! Ekiplerin kar mesaisi devam ediyor | Video 20.02.2020 | 12:12
Esad'ın vurduğu Atarib hayalet kente döndü | Video 01:15
Esad'ın vurduğu Atarib hayalet kente döndü | Video 20.02.2020 | 12:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN