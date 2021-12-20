NATO’dan yeni yıl koreografisi | Video

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NATO bünyesinde Estonya’da görev yapan birlikler, Noel tatili ve yılbaşı öncesi askeri araçlar ile yeni yıl koreografisi yaptı. NATO bünyesinde Estonya’da görev yapan Birleşik Krallık liderliğindeki Gelişmiş İleri Mevcudiyet Savaş Grubu, Noel tatili ve yılbaşı öncesi askeri araçlar ile yeni yıl koreografisi yaptı. Koreografide askerler kullandıkları askeri araçlar ile çam ağacı şeklinde düzen aldı.