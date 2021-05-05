Video Haber Ne yasak, ne ceza! Hala oynamaya devam ediyorlar | Video

Ne yasak, ne ceza! Hala oynamaya devam ediyorlar | Video

Ne yasak, ne ceza! Hala oynamaya devam ediyorlar | Video
05.05.2021 | 21:22

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Koronavirüs salgınının, yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, uzunca bir süredir kahvehane ve oyun salonları kapalı olsa da, oyun ve kumar bağımlıları ne uyarı, ne tedbir, ne de yasak tanıyor.

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