Ne yasak, ne ceza! Hala oynamaya devam ediyorlar | Video

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Koronavirüs salgınının, yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, uzunca bir süredir kahvehane ve oyun salonları kapalı olsa da, oyun ve kumar bağımlıları ne uyarı, ne tedbir, ne de yasak tanıyor.