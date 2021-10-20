Video Yaşam Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 48 ölü | Video
Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 48 ölü | Video

Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 48 ölü | Video

20.10.2021 | 17:36

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Nepal'de 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

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