Video Haber Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı | Video

Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı | Video

Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı | Video
30.07.2021 | 19:29

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Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sarah Netanyahu ile birlikte korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozunu yaptırdı.

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