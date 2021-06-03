Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı | Video

İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı. Koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Gelecek Var lideri Lapid'e devredecek.