Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı | Video
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İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı. Koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Gelecek Var lideri Lapid'e devredecek.