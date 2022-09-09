Nevşehir tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu yönetti | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir tarihinin en büyük uyuşturucu yönetti. Operasyon hakkında konuşan Bakan Soylu, “15 Temmuz darbesi olduğu zaman diliminde Türkiye’deki hapishanelerde uyuşturucudan yatan sayısı 35 bindi. Şuanda ise 113 bin. Uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar bizim mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik tarihin en büyük şafak operasyonu düzenlendi. Hava destekli yapılan operasyonu, kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat yönetti. Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde takip eden Bakan Soylu, operasyon hakkında bilgiler verdi.Soylu, "Nevşehir'de yaklaşık 6 aydır takibi cumhuriyet başsavcılığı ile sürdürülen ve Türkiye'nin birçok vilayetinde gerçekleştirdiğimiz Kökünü Kurutma Operasyonu. Yani uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bugün Nevşehir'de de , il emniyet müdürlüğümüz, Narkotik Daire Başkanlığımızın gerçekleştirdiği bir operasyon çerçevesinde bugün toplam 153 şüpheli olan bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümü dosya içeriğinde 6 aylık süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli, bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri Şuana kadar 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı bir şekilde şuanda Mersin'de de aynı ölçekte yaklaşık 111 şüphelinin yine uzun zamandır devam eden bir dosyada şuanda 60 gözaltı olan bir operasyon gerçekleştirilmektedir" dedi."Uyuşturucuyla mücadele konusunda özellikle eğitim öğretim dönemi açılmadan önce tüm illerimizde yoğun bir baskılama çalışması sürdürülmektedir" diyen Bakan Soylu, "Bu gerek sınırlarımızda olsun gerek sınırlarımızın içerisinde olsun tüm güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ile mücadeleyi hakikaten dünyanın da takdir ettiği bir şekilde yerine getirmektedir. Burada kamuoyuna şunu söylemek isterim. Geçmiş yıllarda Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 75'i batı illerinde yakalanıyordu. Oysa son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i Ağrı, Van ve Hakkari illerinde yakalanıyor. Türkiye'de doğudan girdiği andan itibaren uyuşturucu yakalanmaktadır. Yine şunu ifade etmek gerekir. Bu baskılama uyuşturucu rotasının özellikle Afyon ve eroinde Balkan rotasından Akdeniz rotasına kaymasına sebep oldu. Bu baskılamayı devam ettireceğiz. Yine, Nevşehir ve Mersin'de yaptığımız operasyonda da şuan en önemli ayaklarından bir tanesi de metamfetamindir. Vatandaşımızın dilinde 'met' olarak nitelendirilen metamfetamine yönelik bir operasyondur. Bu da Türkiye'nin doğusundan gelmektedir. Özellikle İran sınırından gelmektedir. Orada da ciddi bir tedbir alınmıştır. Geçen yıl 2.5 ton civarında metamfetamin yakalanmıştı. Bu yıl da bunun 3 katından fazlası yakalanmış durumdadır. Saha baskılamamız, farkındalık üretmemiz, aynı zamanda topyekun mücadelemiz metamfetamin konusunda sürmektedir. Siz bir uyuşturucu türünü engellersiniz, o başka bir alana kendini kaydırmaya çalışır. Bunu sürekli olarak takip eden, bu rotaları sürekli takip eden, hangi ülkeden hangi uyuşturucu türünü Türkiye'ye aktarıldığını ve aktarılmaya çalışıldığını takip eden bir yöntemi canlı bir şekilde Türkiye takip etmektedir ve sonuç üretmeye çalışmaktadır. Bizim mücadelemizi arzla mücadeledir. Uyuşturucu arzını, uyuşturucu satışını, uyuşturucu naklini durdurma mücadelesidir. Burada tarihi ve büyük başarılara imza atan gerek emniyetimizi gerek jandarmamızı tebrik ediyorum. Özellikle bunların şehirlere yaygınlaşması konusunda ortaya çıkan uyuşturucu satıcılarını, halkımızın diliyle torbacılara yönelik operasyonlarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:"15 Temmuz darbesi olduğu zaman diliminde Türkiye'deki hapishanelerde uyuşturucudan yatan sayısı 35 bindi. Şuanda ise 113 bin. Gerek adliyeler gerek güvenlik güçlerimiz işbirliği ile çalışarak bu melanetin gençlerimize ve insanlarımıza sirayet etmemesi için çaba sarf etmektedir. Türkiye'de özellikle dünyada da sentetik uyuşturucular sebebiyle maalesef 2010 yılından itibaren ölümler dünyada da artmıştı. Niye sentetik uyuşturucular sebebiyle arttı. Çünkü karışımlarını da ölümcül bir şekilde yapıyorlardı. 2016 yılında toplam uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı adli tıp rakamlarına göre 941'di. Arzla yapılan mücadeleyle, Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bütün bakanlıklarıyla yapılan mücadeleyle biz 2021 yılında 941 olan sayıyı 270'e düşürebildik. Türkiye'de bu konuda dünyadaki muadil ülkelerden mücadelesini çok daha iyi bir noktaya taşıdık. Doğrudan uyuşturucudan ölüm rakamlarını onlarla kıyaslanamayacak şekilde azaltmış olduk. Bu açıdan bu mücadeleyi hep beraber sürdürebilme gayretimizi devam ettireceğiz. Uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar bizim mücadelemiz devam edecektir. Toplumumuza bu konuda bir çağrım var. Bu konuda birçok adım atıyoruz. Şunun bilinmesini isteriz. Bizim her yakaladığımız uyuşturucu kullanan, her yakaladığımız uyuşturucu satan ile ilgili nerede aldığı, nerede başladığı, nerede kullandığı gibi birçok araştırmadan sonra kendi politikalarımız ona göre yönlendirmiş oluyoruz."