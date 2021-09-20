Video Haber New York’a yeni Türkevi | Video

New York’a yeni Türkevi | Video

New York’a yeni Türkevi | Video
20.09.2021 | 18:23

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Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi binasının açılışını gerçekleştirecek. Detaylar A Haber'de...

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