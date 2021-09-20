New York’a yeni Türkevi | Video
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New York’a yeni Türkevi | Video 20.09.2021 | 18:23
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Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi 20.09.2021 | 17:15
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PKK'dan talimat alan terörist araçları kundaklamaya böyle gitti | Video 20.09.2021 | 16:46
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Yavuz Donat | Türkiye tek yürek, yaralar sarılıyor 20.09.2021 | 16:21
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Millet İttifakı'nın son umudu KHK'lılar. İşte KHK gerçeği | Video 20.09.2021 | 14:54
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PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi 20.09.2021 | 12:17
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Hasan Basri Yalçın | Büyüme ve refah 20.09.2021 | 12:11
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Mehmet Barlas | Bilinçlenme haftası 20.09.2021 | 10:45
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Engin Ardıç | Evine dön Muharrem 20.09.2021 | 10:04
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Haşmet Babaoğlu | Global darbe için şimdi de iklim patırtısı 20.09.2021 | 09:40
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Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 20.09.2021 | 08:57
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Başkan Erdoğan, ABD'de Türkevi'ni ziyaret etti | Video 20.09.2021 | 08:49
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Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi binasının açılışını gerçekleştirecek. Detaylar A Haber'de...