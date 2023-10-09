New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi
ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi.
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