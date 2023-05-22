New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı | Video
ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne alçak saldırı... Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda binanın ön camları kırıldı.
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