New York'taki Türkevi'ne saldırı anı kamerada | Video

Kimliği bilinmeyen bir saldırgan, New York'taki Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak demir levyeyle konsolosluğun giriş kapılarına ve camlarına zarar verdi. Alçak saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.