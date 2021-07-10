Niğde'de CHP'li seçmenden Kılıçdaroğlu itirafı: Liderlik yapabileceğine inanmıyorum | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halka yakın olmak adına milletvekillerini sahaya sürmüştü. Vekiller il il dolaşmaya başlarken, Niğde ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. 3 nesildir CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Beni küstürmeyin" diyerek, "Şu an inanın Kılıçdaroğlu'nun ben liderlik yapabileceğine inanmıyorum" ifadelerine yer verdi.