Video Haber Nihat Hatipoğlu iftar programında paylaştı, Amerikalı şarkıcı Jennifer Grouttan Kuran-ı Kerim tilaveti! | Video

Nihat Hatipoğlu iftar programında paylaştı, Amerikalı şarkıcı Jennifer Grouttan Kuran-ı Kerim tilaveti! | Video

Nihat Hatipoğlu iftar programında paylaştı, Amerikalı şarkıcı Jennifer Grouttan Kuran-ı Kerim tilaveti! | Video
26.04.2020 | 23:14
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Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout isimli genç kadın yıllar önce katıldığı bir müzik yarışmasıyla adını duyurmuştu. Daha önce okuduğu Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olan 'Ayet-el Kürsi' videosu ile dikkat çeken kadın bu kez Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kendisini dinleyenleri mest etti. Jennifer Grout'un bu videosu atv'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında yayınlandı.

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