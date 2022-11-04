Video Haber Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video
Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video

Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video

04.11.2022 | 19:12

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İstanbul’da sosyal medya fenomeni Nilay Toprak trafik magandalarının saldırısına uğradı. Toprak o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde motorlu 4 kişinin Nilay Toprak’ın aracına tekme attıkları görülüyor. Yaşadığın korku dolu anları paylaşan Toprak; “ Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an. Trafik magandaları maalesef bu ülkenin acımasız bir gerçeği. Her şeyi geçtim 2 motosiklet ve 4 erkek savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar” notunu düştü. Arabasının camının kırıldığını iddia eden Toprak polise gidip şikayetçi olacağını söyledi.

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