Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video

İstanbul’da sosyal medya fenomeni Nilay Toprak trafik magandalarının saldırısına uğradı. Toprak o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde motorlu 4 kişinin Nilay Toprak’ın aracına tekme attıkları görülüyor. Yaşadığın korku dolu anları paylaşan Toprak; “ Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an. Trafik magandaları maalesef bu ülkenin acımasız bir gerçeği. Her şeyi geçtim 2 motosiklet ve 4 erkek savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar” notunu düştü. Arabasının camının kırıldığını iddia eden Toprak polise gidip şikayetçi olacağını söyledi.