Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor | Video
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken CHP lideri Kılıçdaorğlu'nun BAYKAR'ı hedef alan sözlerine de yanıt verdi. Kurtulmuş, "Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları." ifadelerini kullandı.
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