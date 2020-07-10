Video Haber Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı ağır çekim video büyük beğeni topladı! | Video

Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı ağır çekim video büyük beğeni topladı! | Video

Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı ağır çekim video büyük beğeni topladı! | Video
10.07.2020 | 11:12

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Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu corona virüs salgını sonrası eşi ve kızıyla birlikte tatile çıktı. Sosyal medya hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan Fettahoğlu, yüklediği ağır çekim bir video ile dikkat çekti. Fettahoğlu yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

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