Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı ağır çekim video büyük beğeni topladı! | Video

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu corona virüs salgını sonrası eşi ve kızıyla birlikte tatile çıktı. Sosyal medya hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan Fettahoğlu, yüklediği ağır çekim bir video ile dikkat çekti. Fettahoğlu yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.