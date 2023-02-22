Nurdağı'nda 456 kalıcı afet konutu için çalışmalar başladı | Video

Kahramanmaraş'ta merkezli 2 büyük depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilk etapta inşa edilecek olan 456 kalıcı afet konutunun yapılacağı alanda altyapı ve zemin düzeltme çalışmaları başladı.