Nurdağı'nda 456 kalıcı afet konutu için çalışmalar başladı | Video
Kahramanmaraş'ta merkezli 2 büyük depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilk etapta inşa edilecek olan 456 kalıcı afet konutunun yapılacağı alanda altyapı ve zemin düzeltme çalışmaları başladı.
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