O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! "Hadi bunu kutlayalım" | Video

Altılı masadaki adaylık krizi devam ederken, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu’nun hakaret davasından ceza alması sonrasında Saraçhane’ye İstanbulluları davet etmesi ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in davete ilk icabet etmesi ve alanda konuşma yapması krize neden olmuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında muhalefetin hal-i pürmelâl’i ise bir animasyon videosunda aleni ortaya serildi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran animasyon filmi ilgiyle karşılandı.