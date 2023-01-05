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OTOMATİK OYNAT
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O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! "Hadi bunu kutlayalım" | Video 05.01.2023 | 17:08
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi 6. tura kaldı | Video 05.01.2023 | 00:10
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Sakarya’da sis etkili oluyor | Video 04.01.2023 | 21:28
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Beyaz Saray yakınlarında evsiz bir adamın cesedi bulundu | Video 04.01.2023 | 21:15
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HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi | Video 04.01.2023 | 21:01
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Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi | Video 04.01.2023 | 17:56
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Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması | Video 04.01.2023 | 14:39
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Bakan Nebati "Orta gelirliye konut projesini" açıkladı | Video 04.01.2023 | 13:29
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Bakan Kurum "Orta Gelirliye Konut Kampanyası 16 Ocak'ta başlıyor" | Video 04.01.2023 | 13:31
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Altılı masadaki adaylık krizi devam ederken, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu’nun hakaret davasından ceza alması sonrasında Saraçhane’ye İstanbulluları davet etmesi ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in davete ilk icabet etmesi ve alanda konuşma yapması krize neden olmuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında muhalefetin hal-i pürmelâl’i ise bir animasyon videosunda aleni ortaya serildi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran animasyon filmi ilgiyle karşılandı.