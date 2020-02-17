Ofisinden 7 kamyon evrak çıktı! Şüpheli şekilde ölen İngiliz ajanın ofisi | Video

11 Kasım'da şüpheli şekilde evinin önünde ölü bulunan İngiliz ajanı ve Beyaz Baretliler Yardım Derneğinin aktivisti Le Mesurier'in ofisinden görüntüler paylaşıldı. Emniyet güçleri soruşturmanın devam ettiğini belirtirken evden 7 kamyon evrak ve eşyanın tahliye edildiği açıklandı. Le Mesurier Orta Doğu ve İran'da İngiltere adına çalışmış ve Kraliyet Nişanı ile ödüllendirilmişti. Ölümü ile birçok soruyu arkasında bırakan casusun eşine de yurtdışına çıkış yasağı konmuştu. İşte İngiliz ajanın ofisinden görüntüler...