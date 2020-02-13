Video Haber Öfkeli sürücü park yeri tartışmasında dehşet saçtı! | Video

Öfkeli sürücü park yeri tartışmasında dehşet saçtı! | Video

Öfkeli sürücü park yeri tartışmasında dehşet saçtı! | Video
13.02.2020 | 11:05

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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