Oğlu müebbet hapis cezası alan Melek Çetinkaya FETÖ elebaşı için methiyeler dizdi | Video

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen askeri okul öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya çıktığı bir televizyon programında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için methiyeler dizdi. Çetinkaya programda Fethullah Gülen için terörist ifadesini kullanamayacağını söylerken yıllarca FETÖ mensupları ile komşuluk yaptığını belirtti. Konuşmasında FETÖ’nün argümanlarını sıralayan Çetinkaya, “Oğlunuz FETÖ’cü mü” sorusuna çelişkili cevaplar verdikten sonra reddetmesi dikkatlerden kaçmadı.