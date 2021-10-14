Video Haber Okey oynarken önce kavga ettiler, sonra kahvehaneyi ateşe verdiler: 3 gözaltı | Video
Okey oynarken önce kavga ettiler, sonra kahvehaneyi ateşe verdiler: 3 gözaltı | Video

Okey oynarken önce kavga ettiler, sonra kahvehaneyi ateşe verdiler: 3 gözaltı | Video

14.10.2021 | 18:09

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Kırıkkale'de çıkan kavga sonrası kundaklanarak yakıldığı iddia edilen kahvehane, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olaya ilişkin 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

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