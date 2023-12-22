Video Haber Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları
Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları

Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları

22.12.2023 | 20:04

Çorum'un İskilip ilçesinde oksijen tüpü yüklü kamyondaki gaz kaçağı paniğe neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları 00:45
Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları 22.12.2023 | 20:04
Yalova’da evini uyuşturucu serasına çeviren zanlı gözaltına alındı 00:29
Yalova’da evini uyuşturucu serasına çeviren zanlı gözaltına alındı 22.12.2023 | 20:00
Angelina Jolie’den BM ve ABD’ye Gazze isyanı | Video 01:47
Angelina Jolie'den BM ve ABD'ye Gazze isyanı | Video 22.12.2023 | 18:37
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve büyüme mesajı! 31:13
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme mesajı! 22.12.2023 | 18:45
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı 00:36
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı 22.12.2023 | 18:15
Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı 04:16
Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı 22.12.2023 | 17:55
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: TL varlıklara ciddi bir talep var | Video 05:45
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "TL varlıklara ciddi bir talep var" | Video 22.12.2023 | 16:11
Başkan Erdoğan: Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz | Video 18:41
Başkan Erdoğan: "Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video 22.12.2023 | 15:39
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ivme kaybediyor | Video 06:57
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: "Enflasyon ivme kaybediyor" | Video 22.12.2023 | 10:38
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’den Halk TV itirafı: 2 milyon liralık ödeneğini kestim... | Video 00:25
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den Halk TV itirafı: "2 milyon liralık ödeneğini kestim..." | Video 22.12.2023 | 10:48
Bakan Işıkhan, Ocak 2024 memur zamları için rakam verdi | Video 04:51
Bakan Işıkhan, Ocak 2024 memur zamları için rakam verdi | Video 22.12.2023 | 09:54
Bakan Işıkhan’dan Meclis’te asgari ücret açıklaması | Video 12:04
Bakan Işıkhan'dan Meclis'te asgari ücret açıklaması | Video 22.12.2023 | 08:43
‘Kahramanlar-34’ operasyonunda 304 şahıs yakalandı | Video 01:03
‘Kahramanlar-34’ operasyonunda 304 şahıs yakalandı | Video 22.12.2023 | 08:51
Uyuşturucu baronu MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin’de yakalandı | Video 00:55
Uyuşturucu baronu MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin'de yakalandı | Video 22.12.2023 | 08:44
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklamalar 16:47
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklamalar 21.12.2023 | 20:24
Bakan Fidan’ın terörle mücadele sözleri HDP’lileri çılgına çevirdi 00:15
Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi 21.12.2023 | 18:14
HDP- DEM Parti’den TBMM kürsüsünde hadsizlik! Öcalan’a özgürlük istedi 00:14
HDP- DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi 21.12.2023 | 18:10
DEM Parti Milletvekili’nden skandal açıklama: Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması için herkes... | Video 00:14
DEM Parti Milletvekili'nden skandal açıklama: "Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes..." | Video 21.12.2023 | 17:04
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gençlerle buluştu | Video 01:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gençlerle buluştu | Video 21.12.2023 | 16:35
MSB: Bu yıl 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi | Video 11:06
MSB: "Bu yıl 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 21.12.2023 | 12:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA