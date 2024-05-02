6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Haber Oktay’ın yol hayali gerçek oldu!
Oktay’ın yol hayali gerçek oldu!

Oktay’ın yol hayali gerçek oldu!

02.05.2024 | 18:02

Muğla Valisi İdris Akbıyık, tekerlekli sandalye ile köy merkezine gidip anne ve babasına ekmek almak isteyen Oktay Arslan’ın hayalini gerçekleştirdi. Akbıyık’ın talimatıyla oktay Arslan’ın evinin önüne kadar 1500 metre parke yol yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oktay’ın yol hayali gerçek oldu! 02:33
Oktay’ın yol hayali gerçek oldu! 02.05.2024 | 18:02
Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem ’Yeni Anayasa’ ve terörle mücadele 05:46
Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele 02.05.2024 | 17:56
Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi başladı | Video 01:22
Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi başladı | Video 02.05.2024 | 16:11
Başkan Erdoğan’dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: Milletçe güçlü olmak zorundayız | Video 27:25
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: "Milletçe güçlü olmak zorundayız" | Video 02.05.2024 | 14:49
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi bugün! İşte ele alınacak konular | Video 04:15
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi bugün! İşte ele alınacak konular | Video 02.05.2024 | 09:15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında öğretmen atamaları için tarih verdi 43:44
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında öğretmen atamaları için tarih verdi 01.05.2024 | 17:18
Hilal Kaplan | Ölümlere sebep olan biri var 03:50
Hilal Kaplan | Ölümlere sebep olan biri var 01.05.2024 | 16:50
Salih Tuna | Yılmaz Erdoğan çöp mü? 04:12
Salih Tuna | Yılmaz Erdoğan çöp mü? 01.05.2024 | 16:47
Dilek Güngör | Maliye’den 7/24 denetim 03:31
Dilek Güngör | Maliye’den 7/24 denetim 01.05.2024 | 16:44
Melih Altınok | Mangal 05:34
Melih Altınok | Mangal 01.05.2024 | 16:39
Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit’i kabul edecek | Video 01:45
Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'i kabul edecek | Video 01.05.2024 | 15:16
1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar... 00:25
1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar... 01.05.2024 | 14:34
Taksim’e girmeye çalışan gruplar, polis barikatına ve polislere böyle saldırdı | Video 01:53
Taksim'e girmeye çalışan gruplar, polis barikatına ve polislere böyle saldırdı | Video 01.05.2024 | 13:00
CHP, DEM ve DİSK’in Taksim provokasyonu! Polise taşlı sopalı saldırı kamerada | Video 20:39
CHP, DEM ve DİSK’in Taksim provokasyonu! Polise taşlı sopalı saldırı kamerada | Video 01.05.2024 | 12:43
İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında 14:13
İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında 01.05.2024 | 12:25
Bakan Yerlikaya: “12 ilde DEAŞ’a yönelik ‘Bozdoğan-34’ operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı” | Video 00:43
Bakan Yerlikaya: “12 ilde DEAŞ’a yönelik ‘Bozdoğan-34’ operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı” | Video 01.05.2024 | 09:41
Sendika temsilcileri Taksim’de! HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’dan açıklama... 05:21
Sendika temsilcileri Taksim'de! HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan açıklama... 01.05.2024 | 08:57
Sivas’ta yıldırım düşen evde hasar oluştu 00:27
Sivas'ta yıldırım düşen evde hasar oluştu 30.04.2024 | 23:03
Kocaeli’de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi 00:33
Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi 30.04.2024 | 23:03
Eskort kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü: Çok konuşulan olayda, o anların görüntüsü ortaya çıktı! 00:35
Eskort kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü: Çok konuşulan olayda, o anların görüntüsü ortaya çıktı! 30.04.2024 | 20:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA