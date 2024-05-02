Oktay’ın yol hayali gerçek oldu!

Muğla Valisi İdris Akbıyık, tekerlekli sandalye ile köy merkezine gidip anne ve babasına ekmek almak isteyen Oktay Arslan’ın hayalini gerçekleştirdi. Akbıyık’ın talimatıyla oktay Arslan’ın evinin önüne kadar 1500 metre parke yol yapıldı.