Video Haber Okullar ne zaman açılacak 2020? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması... Okullar açılacak mı? | Video

Okullar ne zaman açılacak 2020? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması... Okullar açılacak mı? | Video

Okullar ne zaman açılacak 2020? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması... Okullar açılacak mı? | Video
13.08.2020 | 16:12

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Okullar ne zaman açılacak 2020? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması... Okullar açılacak mı? | Video 05:06
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Son dakika haberi... Son dönemlerin en çok araştırılanları arasında bulunan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu yanıt buldu. Koronavirüs Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle geçtiğimiz gün toplandı ve bir tavsiye kararı alındı. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk da 2020 okulların açılma tarihi ve son durum hakkında alınan kararı duyurdu. Bakan Selçuk, okulların açılması başta olmak üzere online ve yüz yüze eğitim hakkında detaylara değindi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Devlet ve özel okullar açılacak mı, eğitim online mı yüz yüze mi olacak? Detaylar haberimizde.

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