Video Haber Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video

Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video

Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video
02.01.2021 | 20:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video 06:25
Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video 02.01.2021 | 20:00
SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 01:34
SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 02.01.2021 | 19:42
CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 01:39
CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 02.01.2021 | 19:30
Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 01:39
Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 02.01.2021 | 19:15
Son dakika: Korona virüs kısıtlamasına rağmen şoke eden manzaralar! | Video 03:55
Son dakika: Korona virüs kısıtlamasına rağmen şoke eden manzaralar! | Video 02.01.2021 | 18:41
Yılbaşı öncesinde yakalanmışlardı! Sahte içki operasyonuna 10 tutuklama! | Video 00:29
Yılbaşı öncesinde yakalanmışlardı! Sahte içki operasyonuna 10 tutuklama! | Video 02.01.2021 | 18:36
Rasulayn'da bombalı kalleş saldırı! PKK yine çocukları hedef aldı: 2 ölü 3 yaralı | Video 01:20
Rasulayn'da bombalı kalleş saldırı! PKK yine çocukları hedef aldı: 2 ölü 3 yaralı | Video 02.01.2021 | 16:07
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı açıklaması | Video 01:49
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı açıklaması | Video 02.01.2021 | 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi | Video 04:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi | Video 02.01.2021 | 14:04
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 13:42
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 02.01.2021 | 13:59
Son dakika! Somali'de Türk firmasına saldırı: 5 kişi yaralandı | Video 00:40
Son dakika! Somali'de Türk firmasına saldırı: 5 kişi yaralandı | Video 02.01.2021 | 13:02
Şebnem Bursalı 'Türbanı bırak tacizcine bak!' 03:54
Şebnem Bursalı 'Türbanı bırak tacizcine bak!' 02.01.2021 | 11:46
Okan Müderrisoğlu | HDP... Yargıtay’daki o dosya! 04:08
Okan Müderrisoğlu | HDP... Yargıtay’daki o dosya! 02.01.2021 | 11:44
Melih Altınok 'Sayılar neyi sayar?' 04:31
Melih Altınok 'Sayılar neyi sayar?' 02.01.2021 | 11:43
Mehmet Barlas 'Kömürhan Köprüsü yine Harput’a bakacak ama bu köprü bambaşka olacak' 03:10
Mehmet Barlas 'Kömürhan Köprüsü yine Harput’a bakacak ama bu köprü bambaşka olacak' 02.01.2021 | 11:40
Haşmet Babaoğlu 'Cumartesi notları: Fikri Bey’e teşekkürlerimizle...' 02:48
Haşmet Babaoğlu 'Cumartesi notları: Fikri Bey’e teşekkürlerimizle...' 02.01.2021 | 11:37
Burhanettin Duran 'Laiklik tanımımız çoktan dönüştü, farkında mısınız?' 04:48
Burhanettin Duran 'Laiklik tanımımız çoktan dönüştü, farkında mısınız?' 02.01.2021 | 11:35
Mahmut Övür 'Hâkim başörtülü veya siyah olursa!' 04:10
Mahmut Övür 'Hâkim başörtülü veya siyah olursa!' 02.01.2021 | 11:33
Hasan Basri Yalçın '2020 bitti' 04:15
Hasan Basri Yalçın '2020 bitti' 02.01.2021 | 11:28
İran’da doğalgaz patlaması: 12 yaralı | Video 01:17
İran’da doğalgaz patlaması: 12 yaralı | Video 02.01.2021 | 00:44

İstanbul'dan gelen görüntüler tam anlamıyla şaşkına çevirdi! Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yakıp, piknik yapan kişilere polis ceza kesti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA