Video Haber Öldürdüğü kişinin telefonundan babasını aramış
Öldürdüğü kişinin telefonundan babasını aramış

Öldürdüğü kişinin telefonundan babasını aramış

08.02.2024 | 18:11

Kocaeli'nin Derince ilçesinde beraber alkol aldığı aile dostunun, pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne sebep olan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Sanığın ilk duruşmadaki savunmasında ise "Tartışma sırasında sandalyeyi Ahmet'e fırlatarak vurdum. Gerisini hatırlamıyorum, alkolün etkisiyle olay gerçekleşti.

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