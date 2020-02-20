Öldüren virüs Türkiye'ye dayandı! İran'da Koronavirüs'ten 2 ölüm | Video

Sağlık Bakanlığı yetkilileri Koronavirüs şüphesi nedeniyle hastanede bulunan 2 kişiden tahlil alındığını ve yapılan ilk incelemelerde bu kişilerin Koronavirüs taşıdığı ortaya çıktı. Fakat bu kişiler daha kesin sonuç açıklanmadan gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ölen iki kişi İran'ın Tahran'ın güneyinde Kumkenti'nde iki farklı noktada yaşayan yaşlı 2 erkek olduğu ifade edildi.