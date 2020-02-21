Ölümün teğet geçtiği kaza anı! | Video
Otomobil kontrolden çıktı, yayalar ölümden döndü. İstanbul Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yaya geçidinde 2 kadına çarpan araç sonra kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulurken kaza anında kaldırımda oturanlarda ölümden kılpayı kurtuldu.
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