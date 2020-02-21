Video Haber Ölümün teğet geçtiği kaza anı! | Video

Ölümün teğet geçtiği kaza anı! | Video

Ölümün teğet geçtiği kaza anı! | Video
21.02.2020 | 09:26

Otomobil kontrolden çıktı, yayalar ölümden döndü. İstanbul Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yaya geçidinde 2 kadına çarpan araç sonra kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulurken kaza anında kaldırımda oturanlarda ölümden kılpayı kurtuldu.

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