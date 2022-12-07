Video Haber Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: "Tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur" | Video
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki:

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: "Tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur" | Video

07.12.2022 | 11:20

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki açıklamalarına tepki gösteren Ömer Çelik, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı." diye konuştu.

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