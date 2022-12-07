Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: "Tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur" | Video
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki açıklamalarına tepki gösteren Ömer Çelik, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı." diye konuştu.