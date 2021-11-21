Ömer Çelik'ten Yunan güçlerine tepki "Ahlaksızlık ve zalimlik" | Video

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımla göçmenler konusunda Yunanistan'a tepki gösterdi. Ömer Çelik "Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor... Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terkediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar tv’lerde yayınlanıyor." açıklamasında bulundu.