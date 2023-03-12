Ordu Valisi Tuncay Sonel'i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü | Video
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da, canla başla çalışan Ordu Valisi Tuncay Sonel, duygu dolu anlar yaşadı. Afetin ilk gününden beri kentte ekipleriyle çalışmalar yaparak depremzedelerin yardımına koşan Sonel'i bir vatandaş alnından öptü. O anlar kameralara da yansıdı.
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