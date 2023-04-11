Ordu’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi | Video

İl genelinde etkili olan sağanak, Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yaklaşık bir saat boyunca süren sağanak yağış trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkili olan yağışta bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ve vatandaşlar geçmekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınan verilere göre sağanak yağışların gece saatlere kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.