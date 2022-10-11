Video Haber Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video

11.10.2022 | 17:40

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Ordu’nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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