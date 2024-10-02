Video Haber Organize suç örgütlerine yönelik “Kuyu-31” operasyonları: 30 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik “Kuyu-31” operasyonları: 30 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik “Kuyu-31” operasyonları: 30 şüpheli yakalandı

02.10.2024 | 08:38

Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevinde olan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-31” operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yapılan çalışmalar sonucu Manisa ve Yozgat merkezli Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da organize suç örgütlerine yönelik "Kuyu-31" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevinde olan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma, esnaflara ait iş yerlerini kurşunlama, silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma, silah ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama, vergi usul kanununa muhalefet etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, tefecilik, şantaj ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Organize suç örgütlerine yönelik Kuyu-31 operasyonları: 30 şüpheli yakalandı 00:49
Organize suç örgütlerine yönelik “Kuyu-31” operasyonları: 30 şüpheli yakalandı 02.10.2024 | 08:38
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 00:15
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 01.10.2024 | 23:53
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber’de! 06:55
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber'de! 01.10.2024 | 23:11
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 06:03
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 01.10.2024 | 19:58
Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı 18:44
Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı 01.10.2024 | 19:48
SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan’ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi 05:26
SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi 01.10.2024 | 18:46
TBMM’de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 44:44
TBMM'de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 01.10.2024 | 16:06
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 19:47
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 01.10.2024 | 12:28
MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar 41:12
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar 01.10.2024 | 11:26
8 İlde Jandarmadan SİBERAĞ-8 operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01:07
8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01.10.2024 | 09:35
Siberağ-8 operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı 00:56
"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı 01.10.2024 | 09:00
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan BMGK’ya İsrail çağrısı: Gerekirse güç kullanın 24:23
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya "İsrail" çağrısı: Gerekirse güç kullanın 30.09.2024 | 20:19
Narin’in babası A Haber’e konuştu 21:55
Narin'in babası A Haber'e konuştu 30.09.2024 | 18:59
İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi 03:21
İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi 30.09.2024 | 18:11
İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur’un babası A Haber’e konuştu | Video 04:09
İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur'un babası A Haber'e konuştu | Video 30.09.2024 | 14:37
Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı STM KARGUya zırh delici harp başlığı entegre edildi | Video 00:49
Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı “STM KARGU”ya zırh delici harp başlığı entegre edildi | Video 30.09.2024 | 12:26
Mansur Yavaş’ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video 01:30
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video 30.09.2024 | 08:50
Şanlıurfa’da motosiklet çukura uçtu: 2 kişi yaralandı 01:19
Şanlıurfa’da motosiklet çukura uçtu: 2 kişi yaralandı 29.09.2024 | 22:46
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak 12:56
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak 29.09.2024 | 18:07
Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı 00:19
Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı 29.09.2024 | 18:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA